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سياسة واقتصاد

الكويت تنفي فرض حظر على السفر أشاد به ترامب

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
الكويت تنفي فرض حظر على السفر أشاد به ترامب

من نوح براونينج- دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - نفت الكويت تقريرا إعلاميا قال إنها فرضت حظر سفر على رعايا عدة دول أغلب سكانها من المسلمين وهو تقرير أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك.


وأشاد ترامب على صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الخميس بالتقرير الذي نشر على موقع البوابة الإخباري الأردني وزعم أن الكويت اتخذت قرارا مماثلا لقرار ترامب بفرض حظر مؤقت على المسافرين من عدة دول.

وكان التقرير زعم أن الكويت لن تسمح للسوريين والعراقيين والإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدخول البلاد مادام الحظر ساريا.

لكن وزارة الخارجية الكويتية نفت هذا التقرير الذي نشرته مواقع إخبارية داعمة لترامب بينها برايتبارت وإنفو وورز وسبوتنيك.

إلا أن وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية قوله يوم الجمعة "أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السيد سامي الحمد بأن وزارة الخارجية تنفي مثل هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدا بأن هذه الجنسيات المشار إليها لديها جاليات كبيرة تقيم في دولة الكويت وتتمتع بكامل حقوقها."

وأضاف أن مواطني هذه الدول يزورون الكويت بشكل منتظم.

وكان الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مطلع الأسبوع بحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما أثار فوضى واحتجاجات في المطارات.

وأدان ممثلون من هذه الدول ومن دول مجاورة هذا القرار إلا أن ترامب قال على حسابه على تويتر إن هذه الخطوة تحظى بدعم في المنطقة.

وكتب "من المثير للاهتمام أن دولا معينة بالشرق الأوسط تتفق مع الحظر. يعلمون إنه إذا سُمح لأفراد معينين بالدخول فهذا هو الموت والدمار."

وكانت الإمارات تعاملت مع الحظر بشكل محسوب إذ وصفه وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد بأنه شأن داخلي أمريكي ولا يستهدف المسلمين.

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