حساب المواطن السعودي يهدد المتحايلين بإحالتهم إلى الجهات الرقابية

حذر المشرف العام على (#حساب_المواطن) السعودي المتحايلين على البرنامج الحكومي بإحالتهم إلى الجهات الرقابية والقانونية.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، قال ماجد العصيمي إن عدد المسجلين في حساب المواطن ارتفع إلى نحو مليوني أسرة، مشيراً إلى أن المسجلين ببيانات صحيحة بلغ 1.35 مليون مواطن.

وتوقع "العصيمي" تسجيل جميع المواطنين في حساب المواطن، مؤكداً أنه سيتم إحالة المتحايلين على حساب المواطن إلى الجهات الرقابية والقانونية.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.