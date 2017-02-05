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سياسة واقتصاد

السعودية: اتجاه لإلزام الوزراء والقضاة بإقرار الذمة المالية

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
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السعودية: اتجاه لإلزام الوزراء والقضاة بإقرار الذمة المالية

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن مجلس الشورى (البرلمان) يعتزم قريباً حسم مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع والذي يقوم حالياً بدراسته.

 

ووفقاً لصحيفة "المدينة" اليومية، ينص المقترح على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50 بالمئة من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.

 

ويهدف المقترح إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية.

 

وذكرت الصحيفة أن كل من يسري عليه النظام يلتزم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوقه داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.

 

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