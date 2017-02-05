وزارة الخدمة المدنية السعودية تحدد مساحات المكاتب الحكومية بـ40 متراً للمدير و10 للموظف

حددت وزارة الخدمة المدنية السعودية المساحات النموذجية لمكاتب المديرين والموظفين بالأجهزة الحكومية ووضعت عدداً من المعايير والضوابط لتصميم وتأثيث تلك المكاتب وكذلك قاعات الاجتماعات والاستقبال وذلك في سياق الدليل الإرشادي لبيئة العمل في الأجهزة الحكومية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، وضع الدليل 40 متراً مربعاً حداً أدنى لمساحة مكتب رئيس الجهة الحكومية، و33 متراً مربعاً لمكتب مدير الإدارة و19 متراً مربعاً لمكاتب المشرفين و7 إلى 10 أمتار لمكتب الموظف.

كما حدد الدليل مساحة الممرات بمقار الأجهزة الحكومية، وهي متران للممر الرئيسي، ومتر ونصف للممر الثانوي.

وحددت الوزارة -بحسب الدليل الصادر في 2016- قاعة الاجتماعات بمترين للشخص الواحد، وقاعة الاستقبال بثلاثة أمتار لكل شخص.

وأوضحت الوزارة أن من أهم متطلبات البيئة المادية للعمل أن تكون آمنة، وصحية، وتساعد الموظف على أداء عمله بفاعلية وكفاءة، ومن أهم مكونات بيئة العمل المادية المكتبية الأثاث، والإضاءة، وحجم ومساحة المكاتب، وجودة ونقاء الهواء، والتدفئة والتبريد، والصوتيات، ووضع وتصميم أدوات ومعدات المكتب بما يتناسب مع طبيعة العمل.