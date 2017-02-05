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سياسة واقتصاد

من هو القاضي الأمريكي الذي تصدى لقرار أقوى رئيس دولة في العالم؟

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
من هو القاضي الأمريكي الذي تصدى لقرار أقوى رئيس دولة في العالم؟

أوقف قاض فيدرالي أمريكي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع مواطني دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.  فمن هو هذا القاضي الشجاع الذي تصدى لأقوى رئيس دولة في العالم القادر وبجعبته "الشفرة النووية" الأمريكية بضغطة زر واحدة  من إحداث دمار شامل فى العالم وإبادة مناطق واسعة بالكرة الأرضية؟

أصدر القاضي الفيدرالي بواشنطن جيمس روبارت، صباح السبت، قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، دونالد ترامب حول حظر سبعة دول ذات غالبية إسلامية من دخول أمريكا،وقال روبرت في قراره الشفهي: "إن المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها اليوم تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري."

 

لم يأتي قرار مواجهة الرئيس ترامب من أي قاض أمريكي، بل يشهد القضاء الأمريكي للقاضي روبرت أنه عمل مجانا للمرافعة والدفاع عن قضايا اللاجئين القادمين من آسيا خلال مسيرته عندما عمل محام في القضاء وكان ناشطا فاعلا في التطوع الاجتماعي لمساعدة الشباب وقضايا المجتمع وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ويشهد لروبروت بالنزاهة والإنصاف بحسب سجله في الكونغرس الأمريكي.

 

 

 

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