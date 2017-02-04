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سياسة واقتصاد

مصر: والد مهاجم متحف اللوفر ينفي تهمة الإرهاب عن ابنه

أريبيان بزنس
السبت، 4 فبراير 2017
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مصر: والد مهاجم متحف اللوفر ينفي تهمة الإرهاب عن ابنه
المصدر-روسيا اليوم

(رويترز) - قال والد المشتبه بأنه منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس والذي تعرض لإطلاق الرصاص من جانب أحد الحراس لدى محاولته دخول المتحف إن ابنه ليس متشددا إسلاميا وإن السلطات الفرنسية تتهمه بالإرهاب لتبرير الأسلوب العنيف الذي استخدم ضده.

 

وأصيب عبد الله رضا الحمامي وهو مصري بعدة طلقات في بطنه أمس الجمعة بعد مهاجمته جنودا خارج المتحف وهو يصيح "الله أكبر" فيما وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بأنه هجوم إرهابي.

 

وثارت مخاوف في البداية من أن الحمامي يحتضر لكن مكتب الادعاء في باريس قال اليوم السبت إن أطباء المستشفى الذي يعالج فيه لم يعودوا يخشون على حياته.

 

وقالت الشرطة إن المهاجم كان يحمل أيضا حقيبة على ظهره بداخلها بخاخ طلاء لكن لم يعثر بها على متفجرات.

 

وفي مصر قال رضا الرفاعي والد عبد الله اليوم السبت إنه علم بإصابة ابنه من فيسبوك ولا يعلم شيئا عن مصيره. ومضى قائلا لرويترز إنه يريد أن يعرف إن كان ابنه حيا أم ميتا بل يريد أن يعرف إن كان الشاب المصاب ابنه فعلا.

 

وسخر الأب من وصف ابنه بأنه إرهابي قائلا "هذا كلام فارغ". وأضاف أن هذه الرواية محاولة من جانب الفرنسيين للتغطية حتى لا يعتذروا أو يبرروا أعمال الجندي الذي استعمل القوة العنيفة مع شاب عمره 29 سنة.

 

وقال قريب للحمامي إن من يقدم على عمل إرهابي لا يحمل سكينا بل يحمل مسدسا أو بندقية. وأضاف أن كل ما يريده أقارب الحمامي هو الحقيقة.

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مصدر: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري

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