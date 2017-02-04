مصر: للموظف الحكومي المسيحي الراغب في زيارة القدس الحق في عطلة مدفوعة

(رويترز) - قال محام إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت اليوم السبت بأحقية الموظف الحكومي المسيحي في عطلة مدفوعة الأجر إذا رغب في زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في القدس أسوة بموظفي الحكومة المسلمين الراغبين في الحج.

وبمقتضى قانون العاملين المدنيين في الدولة يحصل الموظف المسلم على عطلة مدفوعة الأجر‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬مدتها شهر للحج.

وقال المحامي نجيب جبرائيل لرويترز إنه أقام الدعوى موكلا من موظفين حكوميين مسيحيين رغبوا في زيارة القدس فشلوا في الحصول على عطلة مماثلة للعطلة المقررة للحجاج المسلمين.

وأضاف أن الحكم "خطوة متقدمة نحو المواطنة الكاملة للمسيحيين." وتابع "الحكم لا يبرر السفر للقدس... وربما لا يصادف نفاذا على أرض الواقع على ضوء مواقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية."

وتمنع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل أغلب المسيحيين المصريين رعاياها من زيارة القدس قائلة إن إسرائيل لا تزال تسيطر على أماكن مقدسة تابعة لها في القدس. كما تطالب بقيام دولة فلسطينية قبل أن تسمح للأقباط الأرثوذكس بزيارة القدس.

وكان جبرائيل قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري معترضا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين وأحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

وينص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين.