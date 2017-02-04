Arabian business
سياسة واقتصاد

شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر

أريبيان بزنس
السبت، 4 فبراير 2017
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شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، اليوم السبت، تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي، في العاصمة الدوحة.

وقال بيان للمجموعة إن الشركة الجديدة ستعد بمثابة "كيان مستقل مملوك بالكامل من قبل مجموعة الخطوط القطرية"، دون مزيد من التفاصيل عن الشركة وآلية عملها.

وحسب وكالة أنباء الأناضول، قبل الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة التي لم يذكر البيان اسمها، كان المطار يدار من قبل مجموعة الخطوط القطرية مباشرة‎.

 

ويتمتع مطار حمد الدولي بموقع استراتيجي حيث يبعد 6 ساعات فقط عن 80% من سكان العالم، بحسب البيان.

 

كما يخدم المطار الذي افتتح عام 2014، وفق البيان، نحو 30 مليون مسافر سنوياً، وبإمكانه استيعاب حركة 100 طائرة في الساعة على مدرجاته المزدوجة.

 

ولفت البيان إلى أن المطار حصل خلال عامين من افتتاحه على عدد من الجوائز، حيث "أصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الحائز على تصنيف خمس نجوم من جوائز سكاي تراكس العالمية (متخصصة بتصنيف خطوط الطيران)، وحصل أيضاُ على جائزة سكاي تراكس كأفضل مطار في الشرق الأوسط عامي 2015 و2016".

 

ومن المقرر أن تزيد الخطط التوسعية للمطار طاقته الاستيعابية لتصل 50 مليون مسافر، بحسب البيان الذي لم يوضح مزيد من التفاصيل عن تلك الخطط.

 

والخطوط الجوية القطرية، تعد واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، إذ تسيّر حالياً في عامها الـ 19، أسطولاً يضم 192 طائرة حديثة، إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في القارات الستة.

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