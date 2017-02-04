مليون ريال والسجن سنة لمن يزاول مهنة الهندسة في السعودية دون اعتماد

نشرت صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية، أمس الجمعة، لوائح وأنظمة نظام مزاولة المهن الهندسية في المملكة وسيتم العمل بها بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها.
وتضمنت اللوائح أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
1- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
2- استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
3- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.المزيد من أخبار السعودية
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