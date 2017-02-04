مؤسسة النقد السعودي: لا يحق لـ"حساب المواطن" الاطلاع على حسابات المستفيدين المصرفية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أنه لا يحق لأي جهة سواءً كانت حكومية أو خاصة الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين قائلة بأن ذلك يعد مخالفة للأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي إن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يتم إلا من خلال إقرار خطي من العميل في المصرف التابع له أو بعد أمر قضائي.

وتشير الفقرة رقم 6 ضمن الشروط الواردة في الموقع الرسمي لبرنامج (#حساب_المواطن) إلى أنه "يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي المصرفية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو أمتلك جزءاً منها، للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أي دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها".

وبحسب الصحيفة اليومية، أكد ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج (#حساب_المواطن) أن وزارة العمل لن تقوم بنفسها بالاطلاع على هذه البيانات بل ستعمد إلى الجهات المعنية في مؤسسة النقد للقيام بهذا الدور، بعد أخذ الموافقة من المواطنين، وهو ما أكدت مؤسسة النقد على عدم كفايته.

في حين أوضح المحامي القانوني إبراهيم البراهيم أن الحسابات المصرفية للمواطنين يفترض فيها السرية ولا يمكن الإفصاح عنها إلا بحكم قضائي، مؤكداً أن مؤسسة النقد هي الفاصل في هذا الأمر كونها الجهة المسؤولة عن سرية حسابات العملاء المصرفية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مساء الثلاثاء الماضي البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج "حساب المواطن"، وهي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين من البرنامج الذي يسعى إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وأكدت وزارة العمل أنه تم إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ببرنامج "حساب المواطن"، وبإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج "حساب المواطن" في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

وقالت الوزارة، أمس الجمعة، إن أعداد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن وصلت إلى 1.7 مليون طلب، منها قرابة مليون طلب مكتمل التسجيل.