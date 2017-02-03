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سياسة واقتصاد

سنغافورة تحكم بضرب دبلوماسي سعودي بالعصا لتحرشه بمتدربة في فندق

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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سنغافورة تحكم بضرب دبلوماسي سعودي بالعصا لتحرشه بمتدربة في فندق

سنغافورة (رويترز) - ذكرت صحيفة ذا ستريتس تايمز اليوم الجمعة أن محكمة سنغافورية حكمت على دبلوماسي سعودي بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهراً لتحرشه بمتدربة في فندق أثناء قضائه عطلة في البلاد العام الماضي.

 

وقالت الصحيفة إن بندر يحيى الزهراني (39 عاماً) الملحق بالسفارة السعودية في بكين سيطعن على إدانته والحكم ضده.

 

والضرب بالعصا قانوني للمخالفين الذكور في سنغافورة. ويمكن أن يطبق النظام القضائي هذه العقوبة في جرائم مثل تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي والتخريب والشغب أو على الأجانب الذين يتجاوزون تأشيرات دخولهم للبلاد بأكثر من 90 يوماً.

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