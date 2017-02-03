جندي فرنسي يطلق النار على مصري﻿ هاجمه في متحف اللوفر بباريس

باريس 3 فبراير شباط (رويترز) - أطلق جندي فرنسي النار على رجل يحمل سلاحا أبيض وحقيبتين على ظهره فأصابه اليوم الجمعة أثناء محاولته دخول متحف اللوفر في باريس فيما قالت الحكومة إنه عمل إرهابي فيما يبدو.





وذكر مصدر قريب من التحقيق في الهجوم أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الرجل الذي كان يصارع الموت بعد إطلاق النار عليه مواطن مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير كانون الثاني.

وقالت الشرطة إن الرجل صاح قائلا "الله أكبر" واندفع نحو الشرطة والجنود قبل أن يتعرض لإطلاق النار ويصاب بجروح خطيرة قرب مركز التسوق التابع للمتحف. واعتقل شخص ثان بعدما تصرف بطريقة مريبة.

وأبلغ مصدر قريب من التحقيق رويترز أنه لم يتم العثور على أي متفجرات في حقيبتيه.

وقال ميشيل كادو قائد شرطة باريس "أطلق الجندي خمس رصاصات" ووصف كيف اندفع الرجل صوب الجنود قرابة الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وتابع قوله "كان هجوما نفذه شخص ... مثل تهديدا مباشرا وأشارت أفعاله إلى سياق إرهابي."

وفي اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بشجاعة وتصميم الجنود. وقال أولوند "هذه العملية منعت بالتأكيد هجوما طبيعته الإرهابية لا تدع مجالا للشك."

كان الجندي الذي أطلق الرصاص من مجموعات الدورية التي أصبحت مشهدا شائعا في العاصمة منذ إعلان حالة الطوارئ في أنحاء فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وقال المدعي العام في بيان إن تحقيقا فتح في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة في الحادث.

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا في العامين الماضيين على يد مهاجمين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ولا يتبقى سوى أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية في فرنسا حيث يمثل الأمن والخوف من الإرهاب أهم القضايا الرئيسية.

كما تعتزم باريس تقديم عرضها الرسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 اليوم بعرض في برج إيفل في نحو الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمتحف وأخلتها لبعض الوقت اليوم لكنها بدأت السماح باستئناف حركة المرور بعد أقل من ساعتين على وقوع الحادث.

وقالت وزارة الثقافة إن المتحف سيعاد فتحه غدا السبت.