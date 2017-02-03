السعودية تحذر مواطنيها بفرنسا من الاقتراب من متحف اللوفر

دعت سفارة المملكة العربية السعودية بفرنسا مواطنيها إلى توخي الحذر والابتعاد عن متحف اللوڤر وسط باريس.
وقالت السفارة إنه "نظراً لاشتباه أمني؛ الشرطة الفرنسية تغلق حالياً المنطقة المحيطة بمتحف اللوڤر. تأمل السفارة من كافة المواطنين تجنب الاقتراب من تلك المنطقة".
وجاء ذلك بعد أن حاول شخصاً يحمل سكيناً، صباح اليوم، بدخول متحف اللوفر، فقام جندي فرنسي بإطلاق النار على المهاجم الذي أصيب بجراح خطيرة في بطنه.
وقالت الشرطة الفرنسية إن المهاجم كان يصيح بعبارة "الله أكبر". وأصيب أحد الجنود بجراح خفيفة في رأسه.
وحاول جنود منع المسلح من الدخول إلى اللوفر بمحاولة السيطرة عليه باستخدام أسلحة غير مميتة بعدما أسرع باتجاههم.
ونقل المسلح إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه.
ولم تتوافر معلومات كافية بشأن المهاجم، الذي أفادت تقارير بأنه في الثلاثينيات من عمره. ولم يعثر على أوراق هوية بحوزته.
ووقع الحادث في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي الموافق للتاسعة بتوقيت غرينتش.المزيد من أخبار السعودية
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