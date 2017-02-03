Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تحذر مواطنيها بفرنسا من الاقتراب من متحف اللوفر

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
السعودية تحذر مواطنيها بفرنسا من الاقتراب من متحف اللوفر

دعت سفارة المملكة العربية السعودية بفرنسا مواطنيها إلى توخي الحذر والابتعاد عن متحف اللوڤر وسط باريس.

 

وقالت السفارة إنه "نظراً لاشتباه أمني؛ الشرطة الفرنسية تغلق حالياً المنطقة المحيطة بمتحف اللوڤر. تأمل السفارة من كافة المواطنين تجنب الاقتراب من تلك المنطقة".

 

وجاء ذلك بعد أن حاول شخصاً يحمل سكيناً، صباح اليوم، بدخول متحف اللوفر، فقام جندي فرنسي بإطلاق النار على المهاجم الذي أصيب بجراح خطيرة في بطنه.

 

وقالت الشرطة الفرنسية إن المهاجم كان يصيح بعبارة "الله أكبر". وأصيب أحد الجنود بجراح خفيفة في رأسه.

 

وحاول جنود منع المسلح من الدخول إلى اللوفر بمحاولة السيطرة عليه باستخدام أسلحة غير مميتة بعدما أسرع باتجاههم.

 

ونقل المسلح إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه.

 

ولم تتوافر معلومات كافية بشأن المهاجم، الذي أفادت تقارير بأنه في الثلاثينيات من عمره. ولم يعثر على أوراق هوية بحوزته.

 

ووقع الحادث في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي الموافق للتاسعة بتوقيت غرينتش.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

مصر: والد مهاجم متحف اللوفر ينفي تهمة الإرهاب عن ابنه

مصر: للموظف الحكومي المسيحي الراغب في زيارة القدس الحق في عطلة مدفوعة

شركة جديدة لإدارة وتشغيل "مطار حمد الدولي" في قطر

السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أكياس بلاستيكية تقتل حوتا في النرويج

جندي فرنسي يطلق النار على مصري﻿ هاجمه في متحف اللوفر بباريس

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »