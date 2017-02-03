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سياسة واقتصاد

مصدر: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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مصدر: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري

(رويترز) - ذكر مصدر قريب من التحقيق في هجوم متحف اللوفر بباريس إن الرجل الذي حاول دخول المتحف اليوم الجمعة وهو يمسك سلاحا أبيض وأطلق عليه الجنود النار مواطن مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير كانون الثاني.

 

وقال المصدر "تشير الدلائل الأولية للتحقيق إلى أنه مواطن مصري."

 

ووفق فرانس برس، أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن جنديا أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة وهو يصرخ "الله أكبر" بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

وذكرت المصادر أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف وفق ما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن "حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر"، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".

 

وأكد قائد شرطة باريس أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم، وأن المهاجم أصيب إصابات بالغة في بطنه، بينما أصيب الجندي بجروح طفيفة في الرأس.

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