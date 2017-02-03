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سياسة واقتصاد

أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

(رويترز) - فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على 13 فردا و12 كيانا بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيرا رسميا" للجمهورية الإسلامية بشأن إجرائها اختبارا على صاروخ باليستي وغير ذلك من الأنشطة.

 

وأدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة ولبنان والصين.

 

وحسب سكاي نيوز عربية، نشبت "معركة تغريدات" بين واشنطن وطهران، الجمعة، بطلاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

 

وجدد ترامب تحذيره ووعيده لإيران بعد أنشطتها العسكرية الأخيرة، معتبرا أنها "تلعب بالنار"، في حين ردت طهران "فورا" على واشنطن.

 

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الجمعة، أن طهران "لا تقدر كم كان أوباما لطيفا معها، وأنا لست كذلك".

 

ورد ظريف على تغريدة ترامب بتغريدة أخرى، قائلا إن إيران "لا تعبأ بالتهديدات الأميركية".

 

وقال ظريف على "تويتر": "إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع".

 

يشار إلى أن إيران واحدة من 7 دول أمر ترامب مؤخرا بمنع دخول مواطنيها بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة.

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