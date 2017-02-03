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سياسة واقتصاد

ماهي الأسئلة المضللة التي يواجهها السعوديون في حساب المواطن وما أجوبتها؟

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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ماهي الأسئلة المضللة التي يواجهها السعوديون في حساب المواطن وما أجوبتها؟

رصدت صحيفة سعودية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بعض الأسئلة المضللة التي تواجه بعض المواطنين السعوديين في برنامج (#حساب_المواطن) وأوردت إجابتها.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) -الذي بدأ التسجيل الإلكتروني فيه مساء الثلاثاء الماضي- إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

 

وكشف البرنامج الحكومي عن تسجيل 1.4 مليون طلب عبر البوابة، الإلكترونية أمس الأربعاء.

 

وأوضح البرنامج عن طريق الحساب الرسمي في موقع "تويتر" أنه يستقبل حالياً طلبات التسجيل بمعدل 30 ألف طلب في الساعة. ويشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً بعد أن تم تدشينه مؤخراً، حيث يستقبل عدداً من الاستفسارات من قبل المواطنين والمقيمين، ويقوم الحساب بالرد على كافة الاستفسارات بشكل فوري.

 

وبحسب تقرير صحيفة "الوطن" اليومية، فإن الأسئلة المضللة وأجوبتها في حساب المواطن هي كالتالي:

 

 

الابن لسعودية متزوجة من غير سعودي، هل هو من المستفيدين؟ وطريقة التسجيل برقم الإقامة أم برقم بطاقة الوالدة؟

 

الجواب: تستطيع الزوجة السعودية التقديم كرب أسرة وإضافة الزوج والأبناء كتابعين

 

هل يجب علي تسجيل دخل حافز في حساب المواطن؟

 

الجواب: نعم. يعتبر من الدخل ويتم تسجيله كمصدر ونوع دخل "غير ذلك"

 

أنا طالب مستقل ومغترب عن أهلي بمنطقة ثانية وأسكن في الجامعة وأدفع إيجار هل أسجل بشكل مستقل عن أهلي؟

 

الجواب: تستحق التسجيل في البرنامج

 

هل يتم تسجيل الراتب الأساسي في البرنامج، أم مع البدلات المتغيرة؟

 

الجواب: إدخال راتبك الإجمالي قبل خصم التأمينات شاملا للبدلات

 

إذا كان السكن في شقة مع الوالد يكون اختيار حالة السكن (ملك أو غير ذلك)؟

 

الجواب: في حال عدم دفعك قسط إيجار الرجاء اختيار "غير ذلك"

 

 إذا كانت الزوجة طالبة جامعية ويصرف لها مكافأة 1000 ريال هل تضاف مع الدخل أو فقط الراتب الذي يضاف؟

 

الجواب: يلزم الإفصاح عن مكافأة الطلاب من ضمن الدخل

 

أنا أسكن في بيت خاص مرهون لصندوق التنمية العقاري هل يتم كتابة حالة السكن ملك ولا غير ذلك؟

 

الجواب: يعتبر العقار المرهون "ملكا" ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن

 

 هل مستفيد الضمان يضاف تلقائي، وإذا كانت زوجته موظفة يدخل إلى الموقع للتعديل؟

 

الجواب: يمكن لمستفيدي الضمان إضافة تابعين آخرين غير مشمولين في الضمان، بينما تنطبق عليهم الشروط

 

 أنا كفرد ماذا أستفيد من حساب المواطن؟

 

الجواب: تخيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة

 

أنا صاحب سجل تجاري جديد ولم أستغل نشاط السجل، هل أسجل؟

 

يالجواب: ستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري

 

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