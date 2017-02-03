السعودية: إذا نزلت أسعار الطاقة لم يعد هناك حساب مواطن وإذا زادت سيكون هناك

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن استمرارية دعم "حساب المواطن" مرتبطة بأسعار الطاقة إذ إن الهدف من البرنامج هو ردم الفجوة بين سعر اليوم للطاقة والأسعار الجديدة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن "الجدعان" إن حساب المواطن سيتحرك حسب السعر، فإذا نزلت أسعار الطاقة، لم يعد هناك حساب مواطن، وإذا زادت الأسعار سيكون هناك حساب مواطن.

وأضاف الوزير أن دعم حساب المواطن مرتبط بأسعار الطاقة تحركاً نزولاً وطلوعاً، وبحسب أسعار الطاقة كالبنزين والكهرباء وخلافه، فإذا زادت سيزيد وإذا انخفضت سينخفض الدعم.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) -الذي بدأ التسجيل الإلكتروني فيه مساء الثلاثاء الماضي- إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من "الإصلاحات الاقتصادية" التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.