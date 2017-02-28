السعودية تنفي رفع مكافأة نهاية خدمة العمالة الوافدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدم صحة ما تم تداوله في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد وذلك بمنحه راتب شهرين عن كل سنة.
ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن نظام العمل كفل للعامل الوافد مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك حسب المادة 84 من نظام العمل.
ودعا "أبا الخيل" العاملين في السعودية بالتعرف على الحقوق والواجبات والأنظمة من خلال موقع وزارة العمل.
ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 10 ملايين وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.المزيد من أخبار السعودية
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