صناديق الشرق الأوسط متفائلة بالأسهم السعودية

(رويترز) - أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط باتوا أكثر تفاؤلا بالأسهم السعودية أملاً بأن تكون أرباح الشركات قد بلغت أدنى مستوياتها لتبدأ في التحسن بعد تراجعها نتيجة هبوط أسعار النفط.

وأظهر المسح الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق وأجرى على مدى الأسبوع الأخير أن المستثمرين صاروا متشائمين للغاية من الأسهم القطرية والمصرية.

وخلص المسح إلى أن 62 بالمئة من المديرين يتوقعون زيادة استثماراتهم في الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بينما لا يخطط أحد لخفضها.

وهذه أكثر النتائج إيجابية للأسهم السعودية منذ فبراير/شباط 2015. وكانت النسبتان في الشهر الماضي 46 بالمئة وثمانية بالمئة.

وانخفضت أرباح الشركات السعودية على مدى العامين الأخيرين بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة. وفي 2016 نزلت الأرباح السنوية المجمعة للشركات المدرجة في البورصة خمسة بالمئة.

أما الآن وبعد أن تعافي النفط قليلاً إلى نحو 55 دولاراً للبرميل أبطأت الحكومة وتيرة تطبيق إجراءات التقشف الجديدة ويبدو أن القطاع غير النفطي سينمو بوتيرة أسرع هذا العام.

ويعتقد محمد علي ياسين العضو المنتدب بشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن الأرباح قد تتحسن قليلاً في الربع الأول من 2017 وأنها قد تعزز أحجام التداول وترفع أسعار الأسهم إذا تجاوزت التوقعات.

وفضلاً عن نتائج أعمال الشركات فإن تحسن السيولة في النظام المصرفي والتوقعات بانضمام السعودية لمؤشرات الأسهم العالمية في السنوات المقبلة قد يكون حافزاً إيجابياً.

وقال محمد الجمل مدير أسواق المال في الواحة كابيتال "ستستفيد السوق السعودية من عوامل داعمة للسيولة في صورة إصدار سندات سيادية سعودية والانضمام لمؤشرات دولية من خلال مؤشري الأسواق الناشئة لإم.إس.سي.آي وإف.تي.إس.إي".

وتظل الصناديق متفائلة بأسواق الأسهم في الشرق الأوسط بشكل عام رغم أن مستوى الأداء أقل من الأسواق الناشئة الأخرى منذ بداية العام. ويتوقع 62 بالمئة من المشاركين في المسح زيادة مخصصاتهم لأسهم المنطقة بينما لم يتوقع أي منهم خفضها وهي نفس النسب التي كشف عنها استطلاعي الشهرين الماضيين.

وقال الجمل "مع قدوم موسم إعلان التوزيعات واستقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً والتقييمات الرخيصة فإن ذلك قد يعطي دعما من المستويات الحالية".

قطر ومصر

فقدت البورصة القطرية جاذبيتها إذ يتوقع 62 بالمئة من مديري الصناديق خفض مخصصاتهم هناك بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها.

وهذه أكثر التوقعات تشاؤماً منذ إطلاق المسح في سبتمبر/أيلول 2013 مقارنة مع توقع ثمانية بالمئة خفض المخصصات و15 بالمئة زيادتها في الاستطلاع السابق.

ويرجع أحد أسباب تراجع الاهتمام بالأسهم القطرية إلى أنه بحلول نهاية مارس/آذار من المنتظر الانتهاء من جميع تدفقات الصناديق الخاملة المرتبطة بالمرحلة الثانية من رفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية على مؤشرات إف.تي.إس.إي.

ومن بين الأسباب التي تجذب المستثمرين لسوق الأسهم القطرية أيضاً التوزيعات المرتفعة حيث بلغ عائد التوزيعات على سهم البنك التجاري تسعة في المئة على أساس سعر الإغلاق في 27 فبراير/شباط ولكن معظم التوزيعات ستتم في الأسابيع المقبلة بما يضعف الدافع لشراء الأسهم.

وأظهر المسح الجديد تحول مديري الصناديق إلى التشاؤم من الأسهم المصرية إذ توقع 38 في المئة منهم خفض مخصصات الأسهم بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها.

وأشار المديرون إلى أن الأسهم العقارية وأسهم شركات التصدير استفادت من انخفاض قيمة الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن الشركات التي تتحمل تكلفة استيراد عالية ومنكشفة على سعر الصرف تضررت وهو ما سيظل يؤثر سلباً على الأرباح في الفصول المقبلة.

ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وإن.بي.كيه كابيتال وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني وبنك رسملة الاستثماري والواحة كابيتال.