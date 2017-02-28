تمويل من "الإمارات دبي الوطني" و "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" لشراء مبردات ماء مبتكرة

أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم أنه سيتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل الجهات التي تشتري الآلات الحديثة التي تحول الهواء إلى مياه من دون احتساب أي فوائد لمدة أربع سنوات.

ووقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع شركة "سكاي ريفر" ـ ومقرها دبي ـ اليوم في إطار فاعليات معرض "جلفود 2017" المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي حيث تستعرض الشركة ـ ضمن الجناح المقام برعاية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ـ مبرد مياه حديث ومبتكر يقوم بالتقاط الهواء المحيط وتنقيته وتبريده ليتحول إلى مياه نقية صالحة للشرب.

ونقلا عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تملك الأجهزة المخصصة للاستخدام المنزلي القدرة على إنتاج "20" لترا من الماء يوميا بينما تستطيع الأجهزة الأكبر المخصصة للاستخدام الصناعي إنتاج ما يصل إلى "10" آلاف لتر من مياه الشرب يوميا وأهم ما تمتاز به هذه المياه هي أنها لا تفسد مع مرور الوقت.

وتستهدف خطة بنك الإمارات دبي الوطني دعم مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا الجهات المعنية بجوانب التوعية الاجتماعية.