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سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يرقي عبد الله خليفة المري إلى رتبة لواء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
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محمد بن راشد يرقي عبد الله خليفة المري إلى رتبة لواء
ترقية عبد الله خليفة المري إلى رتبة لواء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بترقية العميد عبد الله خليفة المري إلى رتبة لواء.

 

 

وقد وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على قرار سموه والثقة الغالية التي يوليها للقيادات من أبناء الوطن.

 

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بجهود اللواء عبد الله خليفة المري وتفانيه وإخلاصه في أداء واجبه في خدمة الوطن وتحقيق أمنه.

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