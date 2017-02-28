السعودية تحقق 86% من اكتفاء الخضار و63% من الفاكهة

أكد مسؤول سعودي أن المملكة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- حققت في السنة الرابعة من الخطة الثامنة نسبة اكتفاء ذاتي تقدر 86 بالمئة من الخضار و63 بالمئة من الفاكهة وقدر إنتاج السعودية من محاصيل الخضروات قرابة 2521 ألف طن ومن الفاكهة 1549 ألف طن وفق تقديرات الجهات المختصة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، كشف عميد الكلية التقنية بالمدينة المنورة المهندس محسن بن حسن الصاعدي، في ورقة عمل شارك فيها بمناسبة أسبوع زراعة الشجرة الأربعين أن الزراعة المائية من التوجهات الحديثة التي تسهم في إنتاج الثروة الزراعية والسمكية وبطرائق بسيطة متداولة وتعتمد أساساً على الاستعاضة بالمياه العذبة عن التربة، بحيث تشكل حركة دائرية بين أنابيب مائية تستسقي الخضروات منها الغذاء وتنتهي بأحواض تحوي أسماكاً أو حيوانات قشرية ومن مخلفات الأسماك ينتج ميكروبات حميدة، ومنها تتكون نفايات صديقة للمزروعات تلعب دوراً مهماً في تغذيتها.

وأضاف "الصاعدي" في ورقته "كما أن هذه البكتيريا المفيدة تتجمع في الفراغات الموجودة بين جذور النباتات وتقوم بتحويل بقايا الأسماك ومخلفاتها لأسمدة عضوية و مواد مهمة تستخدم في نمو وإنتاج محاصيل زراعية اقتصادية".

يذكر أن نادي جوالة الكلية التقنية بالمدينة المنورة أقام على مدار اليومين الماضيين رزنامة من الفعاليات بمناسبة "أسبوع زراعة الشجرة الأربعين لعام 1438" تم خلالها غرس عشرات الشتلات الزراعية في أرجاء الكلية بمشاركة عميد الكلية الذي اعتبر "أسبوع الشجرة" من المناسبات المهمة وخاصة في بيئة مثل بيئتنا الصحراوية التي يتحتم علينا المحافظة على الشجرة بالعناية والحد من الاحتطاب الجائر.