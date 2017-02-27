مصر تمنع دخول المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب وترحله من مطار القاهرة

(رويترز) - قالت مصادر بمطار القاهرة إن أمن المطار منع دخول المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب اليوم الاثنين وأمر بترحيله من مصر.

وأبلغ مسؤولو المطار جبريل الرجوب المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعضو البارز في اللجنة التنفيذية لحركة فتح التي يتزعمها عباس أن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من الدخول وأوضحت المصادر أنه تم ترحيله على طائرة متجهة إلى الأردن.

ولم تقدم المصادر سببا آخر لترحيل الرجوب المسؤول الأمني السابق في السلطة الفلسطينية الذي يرأس حاليا المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال منير الجاغوب المسؤول في حركة فتح بالضفة الغربية على صفحته بموقع فيسبوك إن الرجوب تلقى دعوة من الجامعة العربية لحضور مؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية عن الإرهاب.

وقال إنه بعد علمه بمنع دخول الرجوب بناء على أوامر من المخابرات المصرية انسحب الوفد الفلسطيني من المؤتمر.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية أو الرجوب للتعليق.

وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات مع حركة فتح أفضل من علاقاتها بحركة حماس التي تدير قطاع غزة.