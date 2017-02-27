تعين أحمد بن شعفار مستشارا دوليا لتطبيق تبريد المناطق في العالم

عين برنامج الأمم المتحدة للبيئة سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" مستشارا دوليا لتطبيق تبريد المناطق في العالم وذلك ضمن المبادرة العالمية "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة".

تأتي هذه الخطوة تقديرا للمساهمة القيمة لسعادة أحمد بن شعفار في اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني للمبادرة العالمية "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة " التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي انعقد في مدينة "بروكسل" إلى جانب سعي "إمباور" الدؤوب كشريك لهذه المبادرة وما يتضمن ذلك من رعاية وخبرة وتدريب وأنشطة أخرى ذات صلة.

وقال ابن شعفار بهذه المناسبة، وفق وكالة أنباء الإمارات، ان هذا الاختيار يعكس دور "إمباور" بشكل خاص وإمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة في تعزيز ودعم وتنفيذ حلول ومشاريع خضراء تتسم بكفاءة استهلاكها للطاقة.

وأضاف " لقد تم اختيار دبي من قِبَل برنامج الأمم المتحدة للبيئة كنموذج عالمي في خدمات تبريد المناطق لتطوير المدن الحديثة ، كما شاركت إمباور في العديد من الانشطة والفعاليات البيئية العالمية مثل مؤتمر تغير المناخ COP21 في باريس حيث تم عرض تجربتنا في التصدي لظاهرة تغير المناخ في العالم إضافة الى تسليط الضوء على مساهمة دبي البارزة في العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض".

وأعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن رغبته في الاستفادة من خبرة سعادة أحمد بن شعفار في الابتكار والتوجيه الأمثل في تعميم خدمات تبريد المناطق في العالم حيث أن "إمباور" تطوّر مبادئ توجيهية وتقنيات ذكية وخضراء مثل تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وتخزين الطاقة الحرارية والعمليات الخدماتية المركزية المصاحبة لعمليات تبريد المناطق.

وسيساهم سعادة أحمد بن شعفار ضمن المبادرة العالمية "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة" كمستشار دولي في عدة مجالات منها تقديم المشورة بشأن التوجه الاستراتيجي للمبادرة وتقديم المشورة للحكومات والمطورين والمرافق والمستهلكين والمؤسسات المالية في المنطقة التي تتبع سياسة تبريد مناطق والتمويل وما يخص ذلك من نماذج الاعمال التجارية وذلك من خلال البعثات وورش العمل.

كما سيساهم ابن شعفار في تنفيذ رؤية واضحة لرفع مستوى الوعي حول المبادرة بالإضافة الى الترويج وحشد الدعم لها من دول جديدة ومدن وشركاء آخرين.

ومن منطلق كونها أكبر شركة تبريد مناطق في العالم وتأكيداً على دورها الريادي باعتبارها عضواً في جمعية طاقة المناطق العالمية فإن "إمباور" قد تم تسميتها مسبقاً كشريك في المبادرة العالمية "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث جاء ذلك بناء على مساهمة كبيرة من قبل شركة "إمباور" في مناسبات عالمية كثيرة.

وشارك سعادة أحمد بن شعفار في إتفاقية الإطار للأمم المتحدة الـ 21 لتغيير المناخ COP21 حيث ناشد المشاركين في المؤتمر بالأخذ بعين الاعتبار التأثير الإيجابي لنظام تبريد المناطق على المناخ والاستفادة من تجربة شركة "إمباور" في دبي لتعزيز تجربة الإستدامة في أنظمة التبريد.

وتهدف المبادرة العالمية "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة" لدعم الحكومات في تطوير ورفع مستوى أنظمة طاقة التبريد لتقليل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون.

وتجمع المبادرة الخبراء الأكاديميين وموفري التكنولوجيا والمؤسسات المالية ضمن برنامج طموح مشترك لنشر المعرفة وتنفيذ أفضل النشاطات في هذا المجال حيث أصبحت هذه المبادرة واحدة من اساسيات جهود "طاقة مستدامة للجميع" الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة.

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة "إمباور" إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طن من التبريد .. وهي تقدم خدماتها لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.