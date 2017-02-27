السعودية تطبق الغرامات المالية والإغلاق للمخابز المخالفة

تبدأ أمانة محافظة جدة غرب السعودية غد الثلاثاء في تطبيق الغرامات المالية والإغلاق الفوري على جميع المحلات المخالفة لاشتراطات السلامة في حفظ الأغذية الساخنة في أكياس وأوعية بلاستيكية وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها "سيور" لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين.

وقالت صحيفة "عين اليوم" إن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وتنفيذاً لتوجيه هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية ناصر المتعب بأنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أواني ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها سيور لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.

وأضاف "المتعب" أن المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظاماً تنتهي بتاريخ يوم غد الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت، في أغسطس/آب 2016، المواطنين والمقيمين من تعبئة الأغذية الساخنة كالخبز في أكياس بلاستيكية، مما قد يؤثر سلباً على صحة الإنسان، مؤكدة ضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة الأغذية قبل وضعها في أكياس بلاستيكية مخصصة لهذا الغرض.