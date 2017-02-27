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سياسة واقتصاد

تفاهم بين الإمارات ولاتفيا بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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تفاهم بين الإمارات ولاتفيا بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  بمكتبه اليوم "الإثنين" معالي أوديز أغاوليس وزير المواصلات لجمهورية لاتفيا.

 

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

 

 

ووقع سموه ، وفقا لصحيفة البيان، مع وزير المواصلات لجمهورية لاتفيا مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة لمواطني البلدين وفقاً لشروط وإجراءات ذلك.

 

 

حضر اللقاء ومراسم التوقيع اللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة والعميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط.

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