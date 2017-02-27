24 % انخفاض ودائع العملات الأجنبية بمصارف السعودية

بلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية المودعة في المصارف العاملة بالسعودية بنهاية العام الماضي، نحو 123 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 24 بالمئة، بما يعادل نحو 38 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية عام 2015 والبالغة نحو 161 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد، فقد كان السبب في تراجع العملات الأجنبية المودعة هي الهيئات الحكومية، إذ تراجعت ودائعها من العملة الأجنبية في المصارف بنسبة 62 بالمئة، بما يعادل نحو 50 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 1ر30 مليار ريال، مقارنة بـ 1ر80 1 مليار ريال بنهاية عام .2015

أما ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية المودعة في المصارف، فقد قلصت جزءا من التراجع الحاصل في ودائع الهيئات الحكومية من العملة الأجنبية، حيث ارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بنسبة 11 بالمئة بما يعادل نحو 12 مليار ريال.

وارتفعت قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بنهاية عام 2016 إلى 9ر92 مليار ريال مقارنة بـ 9ر80 مليار ريال بنهاية عام 2015 .

ويعزى سبب التراجع في ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض العملات الأجنبية بين المصارف خلال عام 2016، بالإضافة إلى السندات الحكومية التي طرحتها الدولة محليا خلال العام نفس العام، حيث إن عائد الأخيرة يعتبر أعلى من العائد على الاستثمار في بعض العملات الأجنبية، فضلا عن حاجة تلك الهيئات لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.

وسجلت أسعار الفائدة على العملات الأجنبية بين المصارف انخفاضا في عام 2016 لكل من اليورو، حيث تراجع سعر الفائدة عليه بنسبة 128 بالمئة، والين الياباني بنسبة 56 بالمئة، والجنية الاسترليني بنسبة 12 بالمائة. بينما ارتفعت لكل من الدولار بنسبة 70 بالمئة، والدولار الكندي بنسبة 9 بالمئة، والفرنك السويسري بنسبة 8 بالمئة.

يشار إلى أن الهيئات الحكومية رفعت ودائعها تحت الطلب والادخارية بمقدار 14 مليار ريال خلال عام 2016 .



