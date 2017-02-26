حساب المواطن يعفي الأئمة والمؤذنين بالسعودية

كشف حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن السعودي في موقع تويتر مفارقة في الطلبات الواجب إدراجها، إذ أعفى الأئمة والمؤذنين من الإفصاح عن مكافآتهم فيما طالب بضرورة الإفصاح عن مكافآت الطلبة الجامعيين.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية أمس السبت، تكرر سؤال موجه إلى خدمة العملاء ولم تتم الإجابة عنه، حيث تساءل السعوديون الموجودون حاليا خارج المملكة عن أسباب عدم تمكنهم من الدخول إلى حساب المواطن وإتمام عملية تسجيلهم، وكيفية معالجة ذلك الأمر، ولم يحصلوا على إجابة.

#حساب_المواطن

يسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه، مطلع فبراير/شباط الجاري، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج الذي يتضمن حساب المقدر الشهري للأسرة، مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ومن بينهم الزوجة والأبناء.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى ثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.