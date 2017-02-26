حمدان بن راشد يفتتح فعاليات الدورة الـ22 لمعرض جلفود بدبي

افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية فعاليات الدورة الـ22 لمعرض "جلفود للأغذية" أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والضيافة على مستوى العالم والذي يقام على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قام الشيخ حمدان بجولة في أرجاء المعرض الذي يشغل كامل مساحات العرض المغطاة والمفتوحة في مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد على أكثر من مليون قدم مربعة، ومن المُتوقّع أن يشارك به نحو 90 ألف خبير ومتخصص في قطاع الأغذية من 150 دولة.

واطلع الشيخ حمدان على الجديد الذي تقدّمه الشركات العارضة هذا العام، وعلى تأثير الابتكار العالمي في المشهد الراهن للقطاع الذي يسعى جاهداً لتلبية التحولات الهائلة في التفضيلات والعادات الغذائية للمستهلكين، حيث يكشف المعرض النقاب عن مجموعة واسعة من المفاهيم والمنتجات الجديدة التي تشهد تطوراً لافتاً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

مكانة عالمية

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي "إن زيادة طلب المشترين على المنتجات الصحية والمنتجات الحلال والمصادر الموثوق بها لتوريد المنتجات الغذائية يسهم في تحويل معرض جلفود إلى نافذة للاطلاع على موجة التجديد والابتكار التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي عموماً. ويبرهن المعرض مجدداً على مكانته العالمية المرموقة كمنصة لتوفير فرص الأعمال الفريدة والمجزية على مستوى القطاع".

5 آلاف شركة عارضة

وتستعرض نحو 5 آلاف شركة من 120 دولة منتجاتها وخدماتها خلال المعرض بهدف الحصول على حصة من سوق المواد الغذائية والمشروبات في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدر بمليارات الدولارات. كما تشارك أكثر من ألفي جهة عارضة للمرة الأولى في هذه الفعالية العالمية التي تستضيف أيضاً معرض "عالم الأغذية الحلال" أضخم فعالية تجاريّة سنويّة متخصصة في الأغذية الحلال على مستوى العالم.

وأضافت لوه ميرماند "إن معرض (جلفود) يستكمل في دورته الـ22 مسيرة نجاحه الطويلة ليعزز مكانته من فعالية إقليمية بمشاركة دولية إلى معرض عالمي مرموق لقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم".

120 جناح وطني

يشهد معرض (جلفود) هذا العام توسعاً في المشاركة على المستوى الجغرافي، حيث يستضيف 120 جناحاً وطنياً مع مشاركة 4 دول للمرة الأولى هي أذربيجان وفنلندا ومالطا والصومال. كما تشارك كل من الصين والهند وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة بأكبر أجنحة لها في المعرض حتى الآن. وعلاوةً على ذلك، تضم الأجنحة الدولية مجموعة من الحملات الترويجية أبرزها من مصر وإيران والأردن ولبنان والمغرب، وذلك لاستعراض الإمكانات الرائدة للمنطقة في قطاع الغذاء.

8 أقسام

سيكون في مقدور زوار معرض (جلفود 2017) فرصة الاطلاع على التصميم الجديد للمعرض الذي يضمن للزوار الاستفادة من وقتهم أثناء التجوّل في أرجائه، والتوجه مباشرة إلى الأقسام المتخصصة التي تواكب اهتماماتهم وأذواقهم. فالمعرض ينقسم هذا العام لأول مرة إلى 8 أقسام هي المشروبات، ومنتجات الألبان، والدهون والزيوت، وأغذية الصحة والعافية، والبقول والحبوب، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية الكبرى، والأغذية العالمية.

وتعود فعالية "عالم الأغذية الحلال" إلى "جلفود 2017" للعام الرابع على التوالي، حيث تستقطب أكثر من ألف من العلامات التجارية والشركات المتخصصة في الأغذية الحلال.

صالون كولينير وجوائز الابتكار

تُشكّل مسابقة رابطة الطهاة الإماراتية "صالون كولينير"، وهي أكبر مسابقة فردية للطهاة في العالم، أهم عروض جلفود وتمنح هذه المسابقة الفرصة لأكثر من ألف من أفضل الطهاة المحترفين في المنطقة وطهاة المعجنات، لإظهار مواهبهم ضمن سلسلة من المسابقات. ويتم تقييم الطهاة من قبل لجنة تحكيم تضم خيرة خبراء القطاع وبتكليفٍ من رابطة الجمعيات العالمية للطهاة (WACS).

ومن جهة ثانية، تكرّم الدورة الثامنة من "جوائز جلفود للابتكار" أفضل مستويات التميز والابتكار ضمن الفئات المختلفة في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك خلال حفل سيقام مساء اليوم (26 فبراير/شباط) في فندق "كونراد"

وبحسب البيان، فإن "جلفود" معرض تجاري مخصص لتجار فقط والعاملين في قطاع التجارة والأعمال فقط. يفتتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً خلال الفترة من 26 فبراير/شباط و1 مارس/آذار 2017، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5:00 مساءً يوم 2 مارس/آذار 2017. ويمكن للزوار تسجيل مشاركتهم في موقع الفعالية مقابل350 درهماً إماراتياً (95 دولار).