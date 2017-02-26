أبوظبي تقر آلية جديدة لنظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية جديدة في نظام التفتيش على معاملات التراخيص التجارية يتم بموجبها إرجاء عمليات التفتيش ابتداء من العام الجاري 2017 الى ما بعد اصدار الرخصة التجارية او انجاز المعاملة المطلوبة وذلك بعد استيفاء كافة الوثائق والمتطلبات الخاصة بالمعاملة.

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تعزز من تنافسية بيئة الاعمال في امارة أبوظبي وتسهم في الوقت ذات في سهولة انجاز معاملات التراخيص التجارية والتقليل من الاجراءات المطلوبة.

وأشار الى أن هذه الالية تساعد رجال الاعمال والمتعاملين من أصحاب الرخص التجارية في الحصول على رخصتهم التجارية والبدء او الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بكل يسر وسهولة دون الحاجة الى انتظار نتيجة التفتيش التي كان يعتمد عليها في إنجاز المعاملة وتعد شرطا أساسيا لذلك، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال إن تطوير قطاع الاعمال في امارة ابوظبي يعد اولوية لدى حكومة الامارة ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية والتي تعكف بدورها على دراسة كافة الاجراءات والاشتراطات المنظمة للنشاط التجاري على مستوى امارة ابوظبي والعمل على تبسيطها وتسهيلها وفق الامكانات المتاحة وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الربط الالكتروني التي تنفذها الدائرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بإصدار الموافقات على الانشطة التجارية.

وأوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال أن اجراءات التفتيش الخاصة بمعاملات التراخيص التجارية / على الرخصة المنتهية أكثر من 90 يوم والرخص الملغاة والتعديلات الأخرى " الشركاء "تنازل وبيع" ، وكيل خدمات ، الاسم التجاري ، الشكل القانوني ، لوحة الإعلان والأنشطة / وفق الاجراء السابق كانت تتم قبل انجاز المعاملة ويعد فيها التفتيش شرطا رئيسا لإتمامها اما الان ووفق القرار الصادر عن الدائرة فإن العميل سيحصل على معاملته فور تقديمها على ان يتم البدء بإجراءات التفتيش بعد إصدار المعاملة شريطة ان يكون العميل مستوفيا لكافة الاشتراطات واللوائح المنظمة للترخيص.

وأضاف أنه في حال كانت نتيجة التفتيش التي سيتم اجرائها وفق المعاملة المطلوبة سلبية سيتم ابلاغ العميل عبر رسالة نصية قصيرة بأن معاملته تم ايقافها وعليه مراجعة مركز ابوظبي للأعمال لاستيفاء الشروط المطلوبة.

وأشار الى أن مركز أبوظبي للأعمال ووفق الالية السابقة للتفتيش قد انجز خلال العام الماضي 2016 كافة معاملات التفتيش المعنية بالتراخيص التجارية سابقة الذكر وذلك كشرط رئيس لإنجاز المعاملات موضحا انه وفق القرار الجديد فإن معاملات التفتيش تتم بعد اصدار الترخيص او اعطاء الموافقة على النشاط وذلك ابتداء من العام الجاري 2017.