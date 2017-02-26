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سياسة واقتصاد

الشارقة: إلزام المخابز باستخدام مغلفات ورقية للمخبوزات الساخنة

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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الشارقة: إلزام المخابز باستخدام مغلفات ورقية للمخبوزات الساخنة

أصدر المجلس البلدي لمدينة الشارقة قرار بإلزام المخابز التي تقوم ببيع أي من منتجاتها ساخنة للجمهورفور خروجها من الفرن باستخدام مغلفات ورقية ذات درجة غذائية بدلا من المغلفات البلاستيكية في تعبئة تلك المنتجات باستثناء المخبوزات التي يتم تبريدها قبل تعبئتها.

 

 على أن تقوم البلدية بتعميم القرار على جميع المخابز والأفران مع منحهم (30) يوم لتصويب أوضاعهم، وفي حال عدم الالتزام بهذا القرار بعد المهلة المحددة سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي.

 

 

وجاء المقترح، وفقا لصحيفة البيان،  حرصا من المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة على صحة الأفراد وسلامة المستهلكين وتماشيا مع القرار الوزاري رقم (118) لسنة 2013 في شأن إلزام مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الدولة بسبب تأثيراتها السلبية على الإنسان والحيوانات البرية والأحياء المائية. 

 

وقد وافق المجلس البلدي على المقترح واطلع المجتمعون على مقترح بشأن مشروع قرار لتأجير مساحات إعلانية في بعض ميادين وشوارع الشارقة والذي يهدف إلى إظهار الوجه الجمالي للمدينة من خلال استغلال واجهات المباني القديمة وتجميلها وإضفاء لمسات جمالية على ميادين وشوارع الشارقة  ووجه المجلس برفع مشروع القرار إلى الجهات العليا للتوجيه بالمناسب. 

 

 

 

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