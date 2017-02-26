ارتفاع طفيف لأسعار الجملة بالسعودية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017 بلغت نسبته 0.1 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها اليوم الأحد إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يناير الماضي انخفض بنسبة 3 في المائة مقارنة بنظيره من 2016.
وأضافت "الهيئة" أنها قامت بتطوير مختلف مكونات برنامج الرقم القياسي لأسعار الجملة بما يتماشى مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.المزيد من أخبار السعودية
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