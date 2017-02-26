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سياسة واقتصاد

150 ريال غرامة مرورية لرمي النفايات بالسعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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أعلن مسؤول في الإدارة العامة للمرور السعودي إيقاع غرامة مالية على كل فرد يرمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة تصل المخالفة إلى 150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أعلى.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن رمي النفايات يعد مخالفة من الفئة الرابعة حسب نظام المديرية العامة للمرور.

وأضاف "الربيعان" أن غرامة رمي الأجسام خارج المركبات أثناء سيرها في غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى، و150 ريالاً كحد أعلى، مؤكداً أنها من المخالفات المرورية المطبق عليها غرامة المرور.

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