150 ريال غرامة مرورية لرمي النفايات بالسعودية

أعلن مسؤول في الإدارة العامة للمرور السعودي إيقاع غرامة مالية على كل فرد يرمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة تصل المخالفة إلى 150 ريالاً (40 دولاراً) كحد أعلى.
ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن رمي النفايات يعد مخالفة من الفئة الرابعة حسب نظام المديرية العامة للمرور.
وأضاف "الربيعان" أن غرامة رمي الأجسام خارج المركبات أثناء سيرها في غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال (27 دولاراً) كحد أدنى، و150 ريالاً كحد أعلى، مؤكداً أنها من المخالفات المرورية المطبق عليها غرامة المرور.
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