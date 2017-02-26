فرنسا تؤكد انضمامها إلى قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي



أكدت فرنسا، اليوم انضمامها إلى قائمة الدول التي أعلنت مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

فرنسا أكدت مشاركتها الرسمية، عبر خطاب من رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف تسلمها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجاء هذا تأكيداً رسمياً للرغبة التي أبدتها فرنسا من قبل في المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وقد تسلم الرسالة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، من باسكال لامي موفد البعثة الفرنسية إلى إكسبو فرنسا الدولي 2025.

بهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "غني عن التعريف أن فرنسا استضافت عدة دورات لمعارض إكسبو الدولية، بما فيها دورة عام 1889، عندما كشف غوستاف إيفل النقاب عن البرج الشهير الذي يحمل اسمه، أمام العالم. لقد شكل ذلك المعرض منعطفاً مهماً في تاريخ الإنسانية، وعلامة فارقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية. ونحن في دولة الإمارات، نعمل دون كلل أو ملل، ولا ندخر جهداً في سبيل إقامة أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يكون له وقع مماثل على الحضارة البشرية وفي الذاكرة الإنسانية".

وتشترك الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في تاريخ من العلاقات الثنائية القوية. وتحتل معارض إكسبو مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين، كون العاصمة باريس تحتضن مكتب معارض إكسبو الدولي، الهيئة الدولية المسؤولة عن تنظيم جميع معارض إكسبو. وفضلاً عن ذلك، تقدمت فرنسا بطلب لاستضافة الإكسبو الدولي في العام 2025.

وقال باسكال لامي الموفد الفرنسي لإكسبو 2025 الدولي "إن فرنسا فخورة بأنها تقدمت بطلب استضافة الإكسبو الدولي للعام 2025، وقد اتخذت بالفعل خطوات مهمة لبناء مشروع قوي ومتماسك، وأظهرت عزمها على إحياء علاقتها التاريخية بتراث الإكسبو العالمي.

وأضاف "من هذا المنطلق فإن العمل مع مشروع ملهم مثل إكسبو 2020 سيساعد فرنسا بالطبع على النجاح في بناء مشروع إكسبو الدولي عام 2025 والترويج له.

وتابع قائلا "إن الشعار الذي اختير لإكسبو فرنسا الدولي 2025 هو "مشاركة المعرفة ومشاركة الكوكب"، وهو ما سيمكن جميع المشاركين من إظهار مدى التقدم الذي أنجزوه في بعض المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لأجيال المستقبل في العالم، كي يستفيد الجميع."

وشدد على أن " ترشح فرنسا لقي تأييدا واسعا بالفعل من قبل الشعب الفرنسي ومن القطاعين الخاص والعام. واجتذب بالفعل كثيرا من الاهتمام من أصقاع العالم."

وعملت فرنسا والإمارات العربية المتحدة على عدة مشاريع كبيرة في السنوات الماضية من بينها جامعة السوربون في أبوظبي، وهو ما يعبر عن تركيز البلدين على التعليم والثقافة للأجيال الشابة.

وفي الإمارات ما يقدر بنحو 35 ألف مواطن فرنسي وأكثر من 700 شركة تابعة لشركات فرنسية.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والإمارات بلغ 5 مليارات دولار في العام 2016. ودولة الإمارات أبرز أسواق التصدير بالنسبة لفرنسا في منطقة الخليج، حيث تتركز الصادرات الفرنسية بشكل أساسي، على السلع الغذائية وأنظمة الطيران والسلع الاستهلاكية الفاخرة، والمعدات الميكانيكية والكهربائية.

واستقبلت دولة الإمارات أكثر من 265 ألف زائر فرنسي في العام الماضي، وهناك مجموعة متنوعة من الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وعدد من المدن الفرنسية، منها باريس وليون.

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