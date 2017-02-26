مدينة لصناعة السيارات بالسعودية قريباً

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أنه يجرى العمل حالياً على الإعداد لطرح مشروع إنشاء مدينة لصناعة السيارات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادر مطلعة أن المدينة الجديدة ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للسعوديين، وستسهم في توطين مختلف الصناعات الخاصة بالسيارات.

وأوضحت المصادر أن المدينة ستتضمن إنشاء أول مصنع لإنتاج الإطارات بقدرة تصل إلى 4 ملايين إطار سنوياً، وذلك لتلبية طلبات شركات تصنيع الشاحنات القائمة في المملكة وشركات تصنيع السيارات المقرر إقامتها في مدينة السيارات.

وأضافت أن المدينة ستشمل الفرص الأساسية المتوفرة للاستثمار في صناعة معدات السيارات والشاحنات والحافلات ومصانع أجهزة نقل الحركة والمحركات ومصانع المكونات ومصانع التجميع ومصانع وصلات الربط.