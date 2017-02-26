مدينة لصناعة السيارات بالسعودية قريباً

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أنه يجرى العمل حالياً على الإعداد لطرح مشروع إنشاء مدينة لصناعة السيارات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وتقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادر مطلعة أن المدينة الجديدة ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للسعوديين، وستسهم في توطين مختلف الصناعات الخاصة بالسيارات.
وأوضحت المصادر أن المدينة ستتضمن إنشاء أول مصنع لإنتاج الإطارات بقدرة تصل إلى 4 ملايين إطار سنوياً، وذلك لتلبية طلبات شركات تصنيع الشاحنات القائمة في المملكة وشركات تصنيع السيارات المقرر إقامتها في مدينة السيارات.
وأضافت أن المدينة ستشمل الفرص الأساسية المتوفرة للاستثمار في صناعة معدات السيارات والشاحنات والحافلات ومصانع أجهزة نقل الحركة والمحركات ومصانع المكونات ومصانع التجميع ومصانع وصلات الربط.المزيد من أخبار السعودية
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
6 آلاف درهم رسوم تعليم الوافدين في مدارس أبوظبي بجميع المراحل
ألمانيا تستقبل 10 ألاف لاجئ سوري جديد | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس