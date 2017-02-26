أول صورة للرجل الذي دهس حشدا في بلدة ألمانية وقتل شخص

برلين 25 فبراير شباط (رويترز وصحف ألمانية) - نشرت أمس صورة لرجل ألماني دهس بسيارة مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة هايدلبرج بجنوب غرب ألمانيا اليوم السبت مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين لكن السلطات قالت إنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة هجوم إرهابي.

وقالت الشرطة وممثلو الادعاء في بيان إن رجلا ألمانيا عمره 73 عاما توفي في المستشفى متأثرا بإصابته وإن المصابين الاثنين الآخرين- وهما نمساوي عمره 23 عاما وامرأة من البوسنة والهرسك عمرها 29 عاما- تلقيا العلاج بالمستشفى وغادرا لاحقا.

وقال البيان "بناء على التحقيقات حتى الآن لا توجد دلائل على وجود دافع إرهابي."

وأشار البيان إلى أن المشتبه به شوهد وهو يخرج من السيارة ويحمل سكينا وجرى تعقبه إلى حمام سباحة. ونقل إلى مستشفى في هايدلبرج بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه عند اعتقاله مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة.

وقالت الشرطة والادعاء إن المشتبه به يخضع لعملية جراحية منذ ذلك الحين لكن لا توجد معلومات عن حالته الصحية.

وذكرت صحيفة راين نيكار تسايتونج المحلية أن حالته لا تسمح باستجوابه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الخبراء يجمعون أدلة مثل آثار الحمض النووي وبصمات الأصابع ويفحصون محتويات السيارة. وأضاف أن المشتبه به سيجري استجوابه عندما تسمح حالته الصحية.

وقالت الشرطة إن مكتب الادعاء العام في هايدلبرج والشرطة الجنائية في البلدة يواصلان التحقيقات.

ونقلت صحيفة راين نيكار تسايتونج عن الشرطة قولها إن المشتبه به شاب ألماني. وأضافت أنه توقف عند إشارة مرورية حمراء وعندما تحولت إلى اللون الأخضر ضغط على دواسة البنزين وأصاب مجموعة الناس وهو يسير بسرعة كبيرة وارتطم بأحد الأعمدة.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب قصوى منذ أن اقتحم تونسي- تم رفض طلبه للجوء- بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر كانون الأول مما أودى بحياة 12 شخصا.