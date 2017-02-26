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سياسة واقتصاد

سيارة تدهس حشدا في نيو أورليانز الأمريكية وإصابة 12 شخصا

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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سيارة تدهس حشدا في نيو أورليانز الأمريكية وإصابة 12 شخصا

26 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشرطة إن سائق شاحنة مخمورا فيما يبدو دهس حشدا من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز يوم السبت مما أدى إلى إصابة 28 شخصا.


وقالت شرطة نيو أورليانز إن الشاحنة كانت تسير في شارع جانبي مفتوح أمام حركة المرور وصدمت ثلاث سيارات قبل أن تنحرف باتجاه مشاهدي المهرجان.

 

ونقل تلفزيون فوكس عن شهود قولهم إن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة على الفور وقد بدا عليه أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

 

وقال قائد الشرطة مايكل هاريسون في مؤتمر صحفي إن 28 شخصا أصيبوا نقل منهم 21 بينهم ضابط شرطة إلى المستشفى.

وأضاف هاريسون أن الشرطة تعتقد أن السائق كان مخمورا ويجري استجوابه في مقر الشرطة.

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