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سياسة واقتصاد

رجل يدهس مشاة في ألمانيا وإصابة المتسبب

أريبيان بزنس
السبت، 25 فبراير 2017
رجل يدهس مشاة في ألمانيا وإصابة المتسبب

برلين 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشرطة الألمانية إن رجلا دهس بسيارة مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة هايدلبرج بجنوب ألمانيا اليوم السبت مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن من غير الممكن حتى الآن تحديد ما إذا كانت الواقعة هجوما إرهابيا.

وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه به خرج من السيارة ومعه سكين وجرى تعقبه إلى حمام سباحة بمساعدة شهود عيان.

وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت النار عليه أثناء اعتقاله مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة حيث يرقد حاليا في مستشفى بالبلدة.

ويواصل مكتب الادعاء العام في هايدلبرج والشرطة الجنائية في البلدة التحقيقات.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب قصوى منذ أن اقتحم تونسي- تم رفض طلبه للجوء- بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين في 19 ديسمبر كانون الأول مما أودى بحياة 12 شخصا.

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