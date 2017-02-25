الكويت ربما تدفع 60 ألف دولار في حفل بفندق ترامب في واشنطن

(رويترز) - ربما تدفع حكومة الكويت ما يصل إلى 60 ألف دولار لفندق يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لإقامة حفل اليوم السبت مما يمثل اختبارا مبكرا لتعهد ترامب بتحويل أرباحه من مثل تلك الحفلات إلى الخزانة الأمريكية.

وتقيم سفارة الكويت في واشنطن حفلا بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. ويمكن أن تتكلف احتفالات مماثلة باليوم الوطني يحضرها عدة مئات في فندق ترامب الدولي مابين 40 ألف دولار و60 ألف دولار وفقا لتقديرات للفندق اطلعت عليها رويترز. وامتنع الفندق عن التعليق على هذه التكلفة.

وكانت شيري ديلون إحدى محاميي ترامب تعهدت خلال مؤتمر صحفي يوم 11 يناير كانون الثاني بالتبرع بأي أرباح لفندق ترامب تأتي من حكومات أجنبية إلى الخزانة الأمريكية.

ولم يرد البيت الأبيض وألان جارتن المستشار القانوني لمؤسسة ترامب على اتصالات من رويترز للتعليق بشأن ما إذا كان تم التبرع بأي أرباح من مدفوعات لحكومات أجنبية إلى الفندق. كما امتنعت مؤسسة ديلون عن التعليق.

وقال الشيخ سالم الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة لرويترز إنه سيدفع لفندق ترامب مبلغا مساويا لما دفعه لفندق فور سيزونز في احتفال سابق باليوم الوطني. وقال إن عدد الحضور سيتراوح بين 500 و600 شخص لكنه رفض الكشف عن تفاصيل بشأن تكلفة الحفل.

وتتراوح تكلفة إقامة مثل هذا الحفل في فندق فور سيزونز -الذي رفض أيضا التعليق- بين 40 ألف دولار و60 ألف دولار بحسب تقديرات للتكلفة اطلعت عليها أيضا رويترز.