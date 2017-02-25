السعودية تعتزم توطين قطاع التجزئة

كشف مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الوزارة تعمل حالياً على توطين قطاع التجزئة في المملكة.

وأضاف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر أن قطاع التجزئة يعتبر من القطاعات المستهدفة في البرامج الحالية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويعمل في السعودية نحو عشرة ملايين وافد أجنبي. وتستهدف الحكومة ضمن خطة 2030 زيادة الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص وخفض معدل البطالة من 11.6 بالمئة إلى سبعة بالمئة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة.