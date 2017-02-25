رئيس دبي القابضة يستقيل للتركيز على منصبه في الحكومة

(رويترز) - أعلنت شركة دبي القابضة اليوم السبت إن رئيسها محمد بن عبدالله القرقاوي استقال ليتسنى له التركيز على دوره كوزير شؤون مجلس الوزراء.

وكان القرقاوي يشرف خلال رئاسته لدبي القابضة على أصول تبلغ قيمتها 35 مليار دولار في أكثر من 20 دولة في صناعات تتراوح بين السياحة والعقارات والإعلام.

وقال القرقاوي في بيان "بعد موافقة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبعد وضع دبي القابضة على مسار نمو متسارع وواضح أود إبلاغكم بأن مهمتي في دبي القابضة قد انتهت اليوم لأفسح المجال لغيري من الطاقات الوطنية لتولي زمام المسئولية ولأتفرغ بشكل كامل للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة."

ولم يحدد القرقاوي من سيخلفه في رئاسة دبي القابضة.

وأعلنت الشركة أيضا تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2016 في أحد مجموعاتها الأساسية وهي مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية.

وارتفع صافي الأرباح ثمانية بالمئة إلى 6.32 مليار درهم (1.7 مليار دولار) فيما زادت العائدات 16 بالمئة إلى 16.84 مليار درهم.