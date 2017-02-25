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سياسة واقتصاد

جهات سعودية عليا توجه "الخدمة المدنية" بتوطين الوظائف في الجهات العامة

أريبيان بزنس
السبت، 25 فبراير 2017
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جهات سعودية عليا توجه "الخدمة المدنية" بتوطين الوظائف في الجهات العامة

قالت صحيفة سعودية اليوم السبت إن جهات عليا في المملكة وجّهت وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة وتقديم برنامج تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن خطتها حيال ذلك بشكل عاجل.

 

وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية "على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في (نظام بنود) ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة".

 

وأوضحت أن ذلك جاء "بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي «بنود»، لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، ووافد لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن".

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