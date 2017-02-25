دول الخليج تدرس فرض ضرائب انتقائية على السيارات الفارهة والساعات والعصائر

أكدت صحيفة سعودية اليوم السبت أن لجاناً خليجية تدرس حالياً فرض ضرائب انتقائية على العصائر والساعات الغالية والسيارات الفارهة بناءً على بعض التطبيقات العالمية.

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أنه في حال انتهت تلك اللجان من أعمالها، وتحديد قيمة الضرائب وآلياتها، فسيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرارها.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، حيث سيتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.

‫وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق الأسبوع الماضي على فرض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل موحد ضريبة انتقائية، وفوّض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة إلى المملكة.