السعودية: تأديب وكف يد مئات الموظفين الفاسدين

قالت صحيفة سعودية اليوم الجمعة إن الجهات العليا في المملكة تضع حالياً اللمسات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة الرشوة حيث شاركت عدة جهات حكومية في دراسة النظام بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأوضحت صحيفة "المدينة" اليومية أن تقريراً رسمياً لوزارة الخدمة المدنية كشف أن العقوبات التأديبية وحالات كف اليد لموظفين في مختلف القطاعات الحكومية نتيجة مخالفات مختلفة ومنها قضايا رشاوى وصلت إلى 1841 حالة وتضمنت 1569 عقوبة تأديبية و272 عملية كف يد.

تصريح "نزاهة" يثير مخاوف الموظفين

أثار تصريح خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مخاوف الموظفين من الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري لدى "نزاهة" بعد أن أكد أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم؛ بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن "الهيئة" تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.

وبحسب صحيفة "المدينة"، يتخوف الموظفين من احتمالية تسريب معلومات عنهم لجهات أعمالهم مما يؤدي إلى الإضرار بهم من قبل تلك الجهات أو الرؤساء، وأكد عدد من الموظفين أن على "نزاهة" اختيار مسؤولين على مستوى عالٍ من الأمانة والحرص على عدم تسريب أي معلومات عن المبلغين أو تداول معلوماتهم داخل أروقة "نزاهة".

وأكدوا أن إبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في المباحث الإدارية هي الأفضل والأسلم باعتبار أن هناك سرية تامة للمعلومات ورقابة شاملة في هذا الإطار.

تجريم الرشوة.. والعقوبات 10 سنوات سجناً وغرامة مليون ريال

يجرم النظام الرشوة من خلال قيام أي موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.