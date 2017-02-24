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سياسة واقتصاد

استبدال 2100 طبيب سعودي من مديري المراكز وإحلال أجانب مكانهم

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
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استبدال 2100 طبيب سعودي من مديري المراكز وإحلال أجانب مكانهم

أكدت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن وزارة الصحة "فاجأت" أكثر من 2000 طبيب سعودي من مديري المراكز الصحية باستبعادهم من مناصبهم وإحلال أطباء غير سعوديين مكانهم.

 

وأوضحت صحيفة "عكاظ" اليومية أن 20 من مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق المملكة شرعت في استبدال مديري المراكز الصحية بأطباء غير سعوديين، بحجة عدم اجتياز المديرين السعوديين الاختبارات التي استحدثتها الوزارة لهم.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن نحو 2100 مدير مركز صحي سعودي استبعدوا، أي نحو 80 بالمئة من مديري المراكز الصحية البالغ عددها 2700 مركز. وهي نسبة المديرين الذين لم يجتازوا اختبارات وزارة الصحة، وفقاً للمتحدث باسمها مشعل الربيعان.

 

وقررت المديريات -بحسب تعليمات وزارة الصحة- تعيين أطباء أجانب مديرين للمراكز الصحية، دون إخضاعهم لاختباراتها.

 

وهدد عدد من مديري المراكز الصحية المستبعدين بتصعيد الأمر للقضاء.

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