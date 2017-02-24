ألمانيا تصدر جواز سفر جديد آمناً ضد التزوير

عرض وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، صورة وثيقة جواز السفر الألماني الجديد الذي سيتم إصداره بحلول آذار/ مارس المقبل.
ووعد الوزير أن تتسم الوثيقة الجديدة بدرجة عالية من الأمان، قائلاً أمس الخميس (23 شباط/فبراير 2017) في العاصمة برلين: "سيكون جواز السفر الألماني الجديد آمناً ضد التزوير وسوء الاستخدام، كما سيتيح لجميع حامليه سرعة التعرف على الهوية في جميع أنحاء العالم".
وتحتفظ وثائق جواز السفر القديمة بصلاحيتها حتى نهاية التاريخ المسجل عليها، وفق موقع دويتشه فيله.
ويتمتع جواز السفر الألماني الجديد بتصميم جديد، وهو أصغر حجماً من سابقه، كما يتضمن ضمن إجراءات الأمان الجديدة صورة ثلاثية الأبعاد بجوار الصورة الفوتوغرافية الحقيقية لحامله. وتتيح المواد الجديدة التي يصنع منها جواز السفر الجديد راحة أكبر لمستخدمه.المزيد من أخبار ألمانيا
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
6 آلاف درهم رسوم تعليم الوافدين في مدارس أبوظبي بجميع المراحل
ألمانيا تستقبل 10 ألاف لاجئ سوري جديد | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس