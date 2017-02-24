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سياسة واقتصاد

ألمانيا تصدر جواز سفر جديد آمناً ضد التزوير

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
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ألمانيا تصدر جواز سفر جديد آمناً ضد التزوير

عرض وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، صورة وثيقة جواز السفر الألماني الجديد الذي سيتم إصداره بحلول آذار/ مارس المقبل.

 

ووعد الوزير أن تتسم الوثيقة الجديدة بدرجة عالية من الأمان، قائلاً أمس الخميس (23 شباط/فبراير 2017) في العاصمة برلين: "سيكون جواز السفر الألماني الجديد آمناً ضد التزوير وسوء الاستخدام، كما سيتيح لجميع حامليه سرعة التعرف على الهوية في جميع أنحاء العالم".

 

 

وتحتفظ وثائق جواز السفر القديمة بصلاحيتها حتى نهاية التاريخ المسجل عليها، وفق موقع دويتشه فيله.

 

 

ويتمتع جواز السفر الألماني الجديد بتصميم جديد، وهو أصغر حجماً من سابقه، كما يتضمن ضمن إجراءات الأمان الجديدة صورة ثلاثية الأبعاد بجوار الصورة الفوتوغرافية الحقيقية لحامله. وتتيح المواد الجديدة التي يصنع منها جواز السفر الجديد راحة أكبر لمستخدمه.

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