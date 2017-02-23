المالية السعودية تعين رئيسا جديدا لمكتب الدين العام

أعلنت وزارة المالية تعيين أيمن بن محمد السياري بمنصب الرئيس المكلف لـ "مكتب إدارة الدين العام" ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة العربية السعودية وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة.

بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013م.

ووفق وكالة أنباء السعودية، تمنى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان التوفيق والنجاح للسياري والاستفادة من تجربته وخبرته لدعم فريق مكتب إدارة الدين العام ، والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية ، والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030 ، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي.

وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية ، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية ، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي ، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية .

مما يُذكر أن أيمن السياري انضم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013م ، وكان قد حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة ،وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين(CFA) كمحلل مالي معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قامت في العام 2016م بإصدار سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، الذي يُعتبر أكبر إصدار في الأسواق الناشئة. وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة "أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام"، وجائزة "أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام"، وجائزة "أفضل إصدار للسندات خلال العام" من مؤسسة "إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو".

وفي نفس العام حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، ما أسهم بحصول المملكة على جائزة "أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام" الممنوحة من قبل شركة "جلوبال كابيتال".

وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة العربية السعودية بأفضل التكاليف الممكنة.

كما يؤدي مكتب إدارة الدين العام دوراً رئيساً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.