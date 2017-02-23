توطين الوظائف القيادية "يقضي على البطالة بالسعودية"

انتقد نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية سياسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال السماح للقطاع الخاص بتعيين الأجانب في وظائف قيادية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مجد المحمدي إن وظائف المسؤولين الوافدين من مديرين ورؤساء أقسام في حال استبدالها للسعوديين ستقضي على البطالة السعودية لمدة 10 سنوات قادمة، يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي 12.1 بالمئة، مرتفعاً عن معدله في الربع الثاني من العام نفسه الذي سجل 11.6 بالمئة.

وقال "المحمدي" إن وزارة العمل تنظر إلى الهرم الوظيفي من القاعدة دون أن تنظر إلى رأس الهرم من الوظائف القيادية التي تتناسب مع مؤهلات السعوديين، موضحاً أن هناك ما لا يقل عن 500 ألف وظيفة أجنبية من الممكن استغلالها لتوظيف المواطنين والمواطنات، مؤكداً أن عملية استبدال هذه الوظائف تتم عبر إيقاف هذه المهن من الاستقدام أو تجديد الإقامة.

الخطة التعليمية "فاشلة"!

وقال "المحمدي" إنه يجب على الجامعات السعودية أن تفتح خط مسار وظيفي بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تلبي المتطلبات الوظيفية للمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن الخطة التعليمية الحالية خاطئة كون أغلب التخصصات فيها لا تتناسب مع السوق المحلي، وأن بعض التعيينات في هذه الشركات تتم عبر احتساب شهادة الثانوية للمتقدم على الوظيفة والاستغناء عن الشهادة الجامعية كونها تختلف عن التخصص المطلوب في شغل الوظيفة.

وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروع المسار الوظيفي مع الجامعات السعودية ليتم توظيف الشباب بعد فترة تدريبية مكثفة بحيث يكون المواطن إضافة إيجابية للشركة.

ضرورة سعودة سوق الخضار

وطالب "المحمدي" بضرورة سعودة مبيعات سوق الخضار بنسبة 100 بالمئة خلال سنة لكي يعطى صاحب العمل فرصة لتوظيف السعوديين والاستغناء عن الأجنبي، لأن القطاع يتعلق بالأمن الغذائي للمجتمع، ويجب أن يكون بيد السعوديين، مضيفاً أن توطين قطاع الاتصالات تمكن من القضاء على التستر التجاري في السوق.

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن عدد من المؤسسات والشركات استفزت السعوديين مؤخراً من خلال تعيين مديرين ومستشارين من العنصر الأجنبي دون الإعلان عن تلك الوظائف أو إتاحة الفرصة للسعوديين للمنافسة على الوظيفة الشاغرة، الأمر الذي استفز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لتفتح تحقيقا في استعانة شركة الخطوط الجوية السعودية مؤخراً باللبنانية كريتسي سركيس لشغل مديرة العلاقات العامة والإعلام داخل منظومتها.

وتفاعلت الهيئة مع بلاغات عدد من المواطنين عبر موقع "تويتر" ممن تذمروا من قرار الشركة وعدم إتاحتها الفرصة للكوادر الوطنية بدلاً من الاستعانة بأجنبية، بالتأكيد على تحويلها الموضوع للوحدة المختصة في الهيئة لإجراء اللازم حياله.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن وزارته قصرت عددا من الوظائف على السعوديين، وأنه سيتم توطين عدة وظائف أخرى وفق مراحل. كما أن الوزارة هيأت الفرص للمنشآت والسعوديين للعمل في الوظائف القيادية، ولديها برامج لتدريب عدد من السعوديين في الوظائف القيادية، وأن الوزارة أيضاً لديها برنامج في التحول الوطني لإعداد القيادات الوطنية من أجل خلق قيادات وطنية في قطاعات محددة.