"إكسبو دبي" يطرح مناقصة لتصنيع منتجات غذائية تقليدية إماراتية

طرح "إكسبو 2020 دبي اليوم مناقصة جديدة لمصنعي منتجات غذائية تقليدية من التراث الإماراتي والإقليمي مثل التمور والقهوة العربية والحلويات والشوكولاتة والتوابل لتكون جزءا من مظاهر الحفاوة والترحيب بزوار الحدث المرتقب الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم.

وتعد فئة الأطعمة والمشروبات ثاني فئات المنتجات المرخصة التي يصل عددها إلى /40/ فئة وذلك بعد أن طرح "إكسبو 2020 دبي" في الشهر الماضي حملة لاختيار مصنعي الهدايا التذكارية الخاصة بالحدث.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ستباع المنتجات الغذائية المرخصة ضمن منافذ منتقاة في دولة الإمارات بما في ذلك متاجر التجزئة التابعة لـ "إكسبو 2020 دبي" التي من المقرر افتتاحها في العام المقبل إلى جانب بيعها في موقع الحدث نفسه عقب افتتاحه في أكتوبر /2020/.

وأعرب نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي" عن امله مع انطلاق فاعليات "مهرجان دبي للمأكولات" في الأسبوع المقبل أن يتشجع منتجو المواد الغذائية في دولة الإمارات على الإقبال للتنافس على فرصة الاستفادة بجماهيرية الحدث العملاق وضمان انتشار منتجاتهم بين ملايين الزوار من أرجاء المعمورة.

ولفت إلى أن "إكسبو 2020 دبي" يتطلع إلى التعاون مع منتجي الأغذية لتصنيع مجموعة من المنتجات التي تجسد بأصالتها تراثنا العريق والتنوع الثقافي الغني لدولة الإمارات التي تتمتع بقطاع غذائي متنوع ونابض بالحيوية ويجمع بين المنتجات العربية التقليدية مثل القهوة والتمور والتوابل ـ واللمسات العالمية المميزة وهو ما نود أن نتشاركه مع زوار "إكسبو 2020 دبي".

وذكر العلي أن مكتب "إكسبو 2020 دبي" يطمح في أن تستفيد شركات الأغذية المحلية من الفرصة التي يوفرها "إكسبو 2020 دبي" في تطوير علاماتها التجارية المعنية بالأغذية المحلية.

وأعرب عن أمله في أن توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات إنتاج الأغذية في دولة الإمارات إبداعاتها وابتكاراتها لتقديم منتجات محلية تقليدية عالية الجودة تلبي أذواق ملايين الزوار سواء قبل الحدث العالمي أو أثناءه كي نتمكن من إرضاء الجميع من دون استثناء.

ويمكن التسجيل في المناقصات ـ التي يطرحها إكسبو بشأن منتجي الأغذية المرخصين ـ على الانترنت وهي متاحة للشركات بمختلف أحجامها من جميع أنحاء العالم علما أن آخر موعد للتسجيل هو التاسع من الشهر المقبل.