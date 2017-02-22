800 مليار دولار .. قيمة الانفاق الدفاعي العربي خلال 5 سنوات

بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول العربية أكثر من 800 مليار دولار في الفترة بين عامي 2010 و2015 أي بمتوسط سنوي بمقدار 133 مليار دولار ما يجعل المجموعة العربية على "رأس القائمة العالمية" من جهة النفقات العسكرية.

وحسب خبراء اقتصاديين في المنطقة فإن المخصصات للقطاع العسكري والدفاعي والأمني في الدول العربية تزيد عن خمس إجمالي الإنفاق الجاري وأكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي وهي "أعلى نسبة في العالم".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ذكرت إحصائية لصندوق النقد العربي ومقره أبوظبي أن إجمالي النفقات العامة الحكومية في الأقطار العربية بلغ نحو 5100 مليار دولار في الفترة بين 2010 و2015 ووصل إلى أعلى مستوى سنوي له وهو 960 مليار دولار عام 2013.. وعلى أساس أن الإنفاق الجاري بلغ معدله حوالي 72% في تلك الفترة فإن حجم هذا الإنفاق يقدر بنحو 3825 مليار دولار.

وأظهر تقرير الصندوق أن نسبة الإنفاق الدفاعي والأمني في العالم العربي بلغت نحو 21% من النفقات الجارية خلال تلك الفترة أي أن إجمالي هذا الإنفاق وصل إلى 803 مليارات دولار.

وأوضح خبراء أن الإنفاق الدفاعي في العالم العربي يشمل مشتريات السلاح ومخصصات رواتب العسكريين والشرطة وأجهزة الأمن والمنشآت العسكرية وصيانة المعدات الدفاعية.